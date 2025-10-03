Efter Hammarbys succéår har tränare Kim Hellberg uppmärksammats av utländska klubbar.

Men han är inte ensam om det. Enligt FotbollDirekts uppgifter har även sportchef Mikael Hjelmberg fått flera förfrågningar.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys år är framgångsrikt och det internationella intresset är därefter. Men det är inte bara spelare som drar till sig uppmärksamhet – det händer även saker på ledarsidan.

Tidigare under året har ett par klubbar nämnts försöka ta tränare Kim Hellberg. Enligt FotbollDirekts uppgifter gäller detsamma sportchef Mikael Hjelmberg.

Stort intresse

Både FotbollDirekt och Expressen har tidigare rapporterat om intresse från amerikanska MLS. Nu kommer nya uppgifter om att flera klubbar från Danmark, Norge och Cypern har undersökt möjligheterna med sportchefen.

– Jag vet att det finns intresse men jag har ingen som helst ambition att lämna nu, säger han till FotbollDirekt.

– I övrigt vill jag inte kommentera något. Jag vill enbart ha fokus på mitt jobb i Hammarby.

Sportchef Mikael Hjelmberg. Foto: Bildbyrån

Intresset för Hjelmberg kommer efter ett år som började med rekordaffären med Bazoumana Touré, som lämnade för tyska Hoffenheim för omkring 143 miljoner kronor. Lägg därtill att ”Bajen” under 2025 har sålt spelare för omkring 380 miljoner kronor – aldrig i den allsvenska historien har en klubb haft större transferintäkter under ett enskilt år.

