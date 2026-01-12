Uppgifter: Skotska storklubbarna tävlar om Andersen

Silas Andersen är inte längre bara påpassad av FC Köpenhamn.

Enligt Football Insider är både Celtic och Rangers nu med i bilden kring dansken.

Foto: Bildbyrån

Silas Andersen anslöt till BK Häcken inför fjolårets säsong. Danskens succé i Hisingenklubben har sedermera lett till att flera klubbar visat intresse för honom.

Bland det rapporterade intressenterna finns framförallt FC Köpenhamn, som Tipsbladet skriver har lagt ett bud på stjärnan. För omkring en vecka sedan menade danska Bold att skotska Rangers har gett sig in i jakten på Andersen. Nu får de konkurrens från en rival.

Det är Football Insider som skriver att både Rangers och Celtic nu gör upp om vem som kan tänkas säkra den danska U21-landslagsmannens signatur under vintern.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Häcken nobbat flera bud från storklubbar förra året. Där till ska Häcken, enligt FD:s uppgifter, ha en målsättning att sälja Andersen för 90-100 miljoner kronor.

Hans avtal med BK Häcken sträcker sig fram till slutet av 2028.