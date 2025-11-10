Huvudspåret kring Manneh 

Abdoulie Manneh ser allt mer förlorad ut för våra mästare,

Uppgifter den senaste tiden visar att den gambiske stjärnan är aktuell för flera klubbar.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns ett uttalat huvudspår.

Foto: Bildbyrån

Mjällby har tagit SM-guld men vardagen ser snabbt ut att tränga sig på.

Den som i nuläget lever mest påpassad av utländska klubbar är definitivt Abdoulie Manneh, något som även sportchef Hasse Larsson har bekräftat.

Klubbar som cirkulerar just nu är Stoke som FD avslöjat och Coventry som Expressen har uppgifter om – samt Bournemouth.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt på måndagskvällen så är Mjällbys och Mannehs huvudspår Coventry.

Det uppges nu vara den första klubb som Maif kommer att förhandla med och enligt vad FD erfar med start kommande vecka.

När det kommer till bud så finns uppgifter från afrikansk media om att Stoke lagt ett bud på 60 miljoner kronor men enligt FD:s uppgifter finns inget lagt bud ännu, utan enbart indikationer.

Totalt blev det sju mål och tre assist för Manneh i Allsvenskan den här säsongen.