AVSLÖJAR: Viktor Johanssons klubb kan kliva in 

Abdoulie Manneh är en av Mjällbys största guldhjältar.

Det märks i högsta grad på ett internationellt intresse som nu är snabbt eskalerande.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns nu ännu en klubb med i bilden i form av Viktor Johanssons Stoke City.

Foto: Bildbyrån

Mjällby har snabbt kommit att exponeras mot utländska klubbar inför kommande transferfönster och mest av allt handlar det om Abdoulie Manneh. Och huvudspåret ser just nu ut att gå mot England och klubbar som både Bournemouth och Coventry har nämnts.

I dag kommer ytterligare en från samma mark när Viktor Johanssons Stoke, enligt FD-uppgifter, uppges följa utvecklingen kring den gambiske allsvenske stjärnan. Engelsmännen som i nuläget är tvåa i The Championship uppges inom kort kunna ta en första kontakt med våra svenska mästare.

Mjällbys krav för en övergång uppges handla om cirka 45 miljoner kronor.

Abdoulie Manneh var i det förra transferfönstret bara hårsmånen i från att skriva på för Olympiakos. En övergång föll emellanåt ihop på oklara grunder. Det var FD som från början avslöjade den grekiska storklubbens intresse.

Manneh noteras för sju mål och tre assist på 32 matcher för Mjällby den här säsongen i allsvenskan. Kontraktet med Blekingeklubben sträcker sig över 2027.

