August Priske är på väg bort från Djurgården och intresset är där efter.

I morse har uppgifter kommit om förhandlingar med Besiktas men den turkiska klubben uppges i nuläget inte vara prio för Dif-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Det rör på sig kring den delade allsvenska skytteligavinnare August Priske, 21. Det är turkiska Fanatik som hävdar att Besiktas har startat förhandlingar med Djurgården.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns det kontakter mellan klubbarna, men utan att det är konkret. Däremot finns det mer långt gångna samtal på andra håll.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så finns i nuläget en direktkontakt med uppemot ett halvt dussin klubbar – och det är inte med Besiktas i förgrund.

FotbollDirekt har tidigare i vinter rapporterat om att det finns klara indikationer om klubbar som kan gå in med uppemot 120 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Vägrar släppa för mindre än 100 miljoner

Vilken nivå det handlar om i samtalen just nu är oklart men enligt FotbollDirekts uppgifter kommer inte dansken att släppas med mindre än att ett bud på omkring 100 miljoner till sist kommer på bordet. Det uppges som en nedre gräns för en transfer i detta fönster.

När Djurgården sålde Keita Kosugi för ett tag sedan så blev han en affär som, enligt FD:s uppgifter, inklusive bonusar kan bli värd 85-90 miljoner kronor.

Det har tidigare rapporterats om intresse för Priske från bland annat italienska Sampdoria.

August Priske anslöt till Djurgården från danska Midtjylland under sommaren 2024. I fjol gjorde han 18 mål på 27 allsvenska matcher och delade på skytteligatiteln med Gais-anfallaren Ibrahim Diabate.