Uppgifter: Djurgården i förhandlingar om Priske

August Priske är på väg bort från Djurgården.

Enligt Fanatik har Dif inlett förhandlingar med Besiktas.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens danske succéanfallare slutade till sist på 18 gjorda kassar i allsvenskan 2025 och fick dela på skytteligatiteln med Gais-anfallaren Ibrahim Diabate. Sedan dess har August Priske, 21, varit en av Sveriges mest omtalade spelare och enligt uppgifter till FotbollDirekt talar mycket för att anfallaren kan säljas för rekordsummor upp emot 120 miljoner kronor.

Tidigare har den italienska Serie B-klubben Sampdoria kopplats ihop med 21-åringen, men i slutet av december rapporterade turkisk media om intresse från storklubben Besiktas. Nu uppger tidningen Fanatik att förhandlingar mellan den turkiska klubben och Djurgården ska ha inletts.

Hur långt gångna samtal det rör sig om framgår inte, men tränaren Sergen Yalcin sägs vara ett fan av Priske.

August Priske blev utsedd till årets forward på galan ”Allsvenskans Stora Pris” i slutet av 2025.