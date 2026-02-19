Krävs enorma pengar – men inte ens det räcker

Lucas Bergvall går skadad men han har likväl blivit högaktuell i transferrubriker.

Flera storklubbar har nämnts på kort tid men Tottenham har nekat allt – trots att det skulle handla om stora pengar.

Foto: Bildbyrån

Chelsea, Aston Villa och Liverpool är alla klubbar som på kort tid har nämnts kring Lucas Bergvall.

Den 20-årige svenske landslagsmittfältaren må gå skadad och transferfönstret är stängt – men rubriker om intresserade klubbar avlöser ändå varandra.

Så sent som i dag har Liverpool kommit upp och enligt sajten Teamtalk så ska möjligheter med den unge svensken ha undersökts.

Men svaret från Tottenham har till allihopa varit tydligt – inte till salu, trots att chansen finns till enorma pengar.

FotbollDirekt rapporterade redan förra sommaren om att Spurs då hade satt ett pris på omkring 700 miljoner kronor.

Enligt FD:s uppgifter har inga bud lagts i år men klubbar uppges vara beredda att möta den typen av nivå.

Problemet är bara att det inte längre är tillräckliga pengar för London-klubben.

Det är även en bild som förstärks av att ansedda CIES Football Observatory i november värderade honom till 745 miljoner kronor.

Frågan är nu hur mycket mer reklam Bergvall hinner göra för sig själv denna säsong med tanke på skadan? FotbollDirekt rapporterade nyligen om att den senaste prognosen visar att en förhoppning finns om en comeback under senare delen av mars.

Skulle en affär bli verklighet så skulle Djurgården, som redan tjänat 110 miljoner kronor i grundsumma samt 60 miljoner kronor i bonusar, bli ekonomiska vinnare ännu en gång. Blåränderna har nämligen en vidareförsäljningskausul på 10-15 procent.

Den svenske centralmittfältaren står den här säsongen noterad för ett mål och två assist på 17 matcher i Premier League.