Uppgifter: Regerande mästarna intresserade av Bergvall

Lucas Bergvall ser ut att vara eftertraktad bland Premier League-konkurrenter.

Nu uppges Liverpool visa intresse för svensken.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall ser ut att vara väldigt uppskattad i England, såväl av Tottenham som av konkurrenter.

The Athletic rapporterade nyligen att såväl Chelsea som Aston Villa hörde sig för kring svensken under januarifönstret, men att Tottenham då var tydliga med att Bergvall inte var till salu.

Nu adderas ytterligare en klubb kring svensken.

Teamtalk rapporterar nämligen att de regerande Premier League-mästarna Liverpool ska vara intresserade av 20-åringen.

Sajten nämner även att Aston Villa, precis som The Athletic, håller koll på svensken.

Bergvall som just nu är skadad står den här säsongen noterad för ett mål och två assist på 17 matcher i Premier League.

FotbollDirekt kom nyligen med uppgifter om att senaste prognosen kring Bergvall pekar mot comeback om cirka sex veckor.