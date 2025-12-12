Stort agentintresse – men har sagt nej till allt 

Djurgårdens Alexander Andersson är en av Sveriges mest spännande och blev tidigare i höst allsvenskans yngste debutant genom tiderna.

Men trots att det stora utländska intresset är stort så avstår 15-åringen än så länge en agent – trots mängder av erbjudanden.

Foto: Bildbyrån

När Djurgården i somras hade en av sina tyngsta upplevelser på hela året så gick Alexander Andersson in och blev historisk. Inhoppet mot Elfsborg gjorde honom till allsvenskans yngste debutant genom alla tider: 15 år och 24 dagar (!).

Men trots att det utländska intresset kring Djurgårdens supertalang är stort från utländska klubbar är det en uppenbart ostressad ung kille vi ser, trots uppvaktning från ställen som Manchester City, Feyenoord, Eintracht Frankfurt, Ajax och Salzburg. Det är sådana uppgifter som har florerat tidigare under året.

Men inte nog med det.