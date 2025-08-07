Arsenal-tränaren försvarar Gyökeres: ”Kommer vara i bättre form”

Viktor Gyökeres har gjort startdebut för Arsenal.

Efter förlusten i träningsmatchen mot Villarreal var tränaren Mikel Arteta nöjd.

– Jag såg verkligen många saker och mycket syfte, särskilt sättet han attackerade vissa ytor, sa han på presskonferensen enligt ESPN.

Video Viktor Gyökeres första intervju i Arsenal

Det var under onsdagens träningsmatch mot Villarreal som Arsenals stor stjärnvärvning, Viktor Gyökeres, fick chansen från start för första gången i sin nya klubb.

Den svenske anfallaren fick 62 minuter på planen i 3–2-frölusten innan han byttes ut och ersattes av Martin Ödegaard, men trots en insats som lämnade mer att önska av Gyökeres var tränaren Mikel Arteta till synes nöjd med sin nya ”nia”.

– Jag tror att det var väldigt viktigt för honom att få starta en match och få känslan och kopplingen till laget, sa Arteta på presskonferensen efter matchen enligt ESPN.

– Han har varit med oss i bara en vecka eller så, men jag såg verkligen många saker och mycket syfte, särskilt sättet han attackerade vissa ytor, fortsatte Arsenal-tränaren.

Kritik på sociala medier

Gyökeres startdebut har fått en hel del kritik på sociala medier. Användare har hånat svenskens fysiska form och det faktum att han inte bidrog till spelet i större utsträckning.

Viktor Gyökeres completed 4 passes in 60 minutes.. 😳 pic.twitter.com/NcMcwguf0j — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 6, 2025

Is it me or does Gyökeres look like he's had too much fun this summer? 🤔 pic.twitter.com/o0EuoG6mQk — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 7, 2025

Arteta manar samtidigt till lugn med den 27-anfallaren.

– Han har inte tränat med laget på två månader. Han har nu gjort sex eller fem träningar innan i dag, så jag tror att han på lördag kommer att ta ett ytterligare steg och han kommer att vara i bättre form, säger spanjoren.

På lördag, den 9 augusti, träningsspelar Arsenal mot Atheltic Club.