Arteta bekräftar: ”Kommer att hålla honom borta”

Arsenal möter Everton i Premier League i helgen.

Då kan Arteta bekräfta att flera spelare missar matchen.

Foto: Bildbyrån

Arsenal möter Everton på bortaplan i Premier League på lördag. Inför matchen ger tränaren Mikel Arteta besked om att flera spelare kommer saknas på grund av skador.

London-klubben kommer behöva klara sig utan backen Ben White, som skadade sig mot Wolverhampton. Det ska inte röra sig om något allvarligt men White kommer saknas de kommande matcherna.

– Han gör framsteg och det är ingen allvarlig skada, men den (skadan) kommer att hålla honom borta några matcher. Ben är samtidigt snabb på att läka, så det finns hopp om att vi kommer att ha honom tillbaka i någon av de kommande matcherna, säger Arteta på klubbens hemsida.

Även Gabriel Magalhaes och Cristhian Mosquera är på klubbens skadelista, samma gäller för forwarden Kai Havertz, som varit frånvarande under en längre tid.