TV: Bergvall med inhopp – när Spurs tappade poäng

Lucas Bergvall fick se Tottenham ta ledningen mot Sunderland på bänken.

I andra halvlek fick sedan svensken komma in och kort efter det fick han se Sunderland kvittera och fixa en poäng.

Foto: Bildbyrån

Tottenham tog emot Sunderland denna söndag och det var hemmalaget, med Lucas Bergvall på bänken, som började bäst.

Efter en halvtimme så tog Spurs ledningen genom Ben Davies som styrde in bollen i mål från nära håll, 1–0 stod sig sedan till paus.

Efter 72 minuters spel valde sedan Thomas Frank att sätta in Lucas Bergvall och väl på planen fick svensken se bortalaget briljera.

I den 80:e minuten dunkade nämligen Brian Brobbey in 1–1 efter fint spel från Sunderland.

1–1 blev även slutresultatet på Tottenham Hotspur Stadium.