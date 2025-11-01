Bergvalls mardröm – utbytt efter sex minuter i derbyt

Lucas Bergvall spelade från start i lördagens derby mellan Tottenham och Chelsea.

Sex minuter in i matchen byttes han ut.

Foto: Alamy

Derbyt mellan Tottenham Hotspur och Chelsea FC var endast sex minuter gammalt när svenske Lucas Bergvall fick en boll i huvudet. Därefter föll 19-åringen i backen och tog sig för skallen.

Detta ledde till att hemmalagets medicinska team kallades in på planen för att ta sig en titt på svensken. Efter de nödvändiga kontrollerna tog beslutet från läkare att Bergvall inte kunde spela vidare.

Själv ville dock Bergvall annat och såg missnöjd ut när han förstod att han tvingades av planen. I den svenska landslagsspelarens ställe kom Xavi Simons in.

– Lucas Bergvall såg rasande ut över att behöva kliva av. Svensken gick ner i backen och klarade uppenbarligen inte protokollet för hjärnskakningar, sade Nizaar Kinsella i BBC.

Matchen pågår.