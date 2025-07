Beskedet: Alexander Isak flyger inte med Newcastle till Asien

Newcastle ska resa till Singapore för ett försäsongsläger.

Detta utan Alexander Isak, som har lämnats utanför truppen.

Enligt ”The Magpies” handlar det om en lättare ljumskskada.

Alexander Isak är ett av fotbollsvärldens mest omskrivna namn just nu.

Detta med anledning av hans vara eller icke vara i Newcastle nästa säsong.

Sedan tidigare har uppgifter om ett stort intresse från Liverpool gjort gällande en flytt till rivalen – som istället har värvat Frankfurts Hugo Ekitike. Det senaste i rapporteringen handlar nu om ett intresse, och förhandlingar, med saudiska Al-Hilal.

Det var under måndagen som franska L’Equipe rapporterade att det har inletts diskussioner mellan Al-Hilal och Alexander Isaks representanter samt att prislappen sägs ligga på 130 miljoner euro (1,46 miljarder kronor). Isak själv uppges även ha gått med på att starta förhandlingar med den saudiska jätten för att höra deras erbjudande.

Så sent som igår syntes den svenske stjärnan träna på egen hand med Newcastle, med anledning av att han hade en lättare känning i låret. Isak sades dock ha genomgått en undersökning med positiva resultat.

Idag kommer uppgifter om att läget kanske inte är så bra med 25-åringen ändå. Detta då han har lämnats utanför den trupp som reser till Singapore för att bedriva försäsongsläger. Enligt klubben har detta att göra med att Isak behandlar en lättare ljumskskada.

Frågan är dock om den påstådda skadan är det enda som gör att Isak inte flyger med till Asien?

Sedan Alexander Isak anslöt till Newcastle från spanska Real Sociedad har det blivit spel i 109 matcher och ett facit på 62 mål. Stjärnans avtal med storklubben sträcker sig till sommaren 2028.

