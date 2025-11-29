Brighton backar – ber om ursäkt efter kritiserad bild

Brighton hamnade i kritikstorm efter att ha publicerat en bild kopplad till en omstridd japansk officer.

Nu ber klubben om ursäkt.

Foto: Bildbyrån

Brighton hamnade i rejält blåsväder tidigare i veckan efter att klubben publicerat en bild i samband med ett initiativ för att uppmärksamma människor som förlorat livet i konflikter världen över.



På fotot poserar lagets japanske stjärna Kaoru Mitoma tillsammans med en U12-spelare, där duon håller upp en bild av Hiroo Onoda – en löjtnant i det kejserliga Japan som under andra världskriget stred på Nazitysklands sida.

Onoda är en djupt kontroversiell figur och har bland annat anklagats för att ha dödat civila. Kombinationen av bilden och dess likhet med ett kort från EAFC:s Ultimate Team-läge väckte snabbt starka reaktioner, särskilt i Asien, där många uppfattade den som en form av hyllning.

Efter kritiken har Brighton gått ut med en ursäkt, riktad till klubbens kinesiska supportrar.



”Klubben ber uppriktigt om ursäkt för eventuella förolämpningar som orsakats i Kina av ett nyligen publicerat inlägg om vår akademis deltagande i Premier Leagues julturnering i fredens tecken. Vi värdesätter våra fans i Kina oerhört mycket och hade ingen avsikt att orsaka några förolämpningar”, skriver klubben i ett uttalande.