Dementerar Ekitike-uppgifter – har inte bötfällts

Hugo Ekitiké drog på sig ett andra gult kort efter att ha dragit av sig tröjan mot Southampton.

För detta uppgavs fransmannen straffas av Liverpool – något som nu Arne Slot dementerar.

– Man får göra misstag i den här klubben, säger han enligt Liverpool Echo.

Foto: Bildbyrån

Liverpool tog sig vidare i ligacupen i tisdags då Southampton besegrades med 2–1 hemma på Anfield.

Alexander Isak stod för hemmalagets första mål och det avgörande målet satte Hugo Ekitike dit i slutet av matchen. Fransmannen valde då att fira genom att dra av sig tröjan. I vanliga fall inget problem mer än en varning, men för Ekitike resulterade detta i en utvisning, detta då han var varnad sedan tidigare.

Efter fransmannens hjärnsläpp har det rapporterats om att han straffats med böter av Liverpool.

Daily Mail rapporterade under gårdagen att Liverpool planerade att dra in två veckolöner som böter, detta dementeras nu av Arne Slot.

– Det var inte smart, men han insåg det direkt och bad om ursäkt till alla lagkamrater. Spelare i alla åldrar gör misstag och man får göra misstag i den här klubben utan att omedelbart få böter, säger Liverpool-tränaren enligt Liverpool Echo.

Ekitike är i vilket fall avstängd när Liverpool ställs mot Crystal Palace imorgon.