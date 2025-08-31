Fiasko för City – kollapsade mot Brighton

Manchester City var på väg mot en ”trea” mot Brighton.

Då föll Pep Gurdiolas lag ihop och förlorade med 2–1.

Foto: Alamy

Söndagens Premier League-match mellan Brighton & Hove Albion och Manchester City såg ut att vara på väg mot en bortaseger för det ljusblåa gänget. Efter en dryg halvtimmes spel smällde Erling Haaland in ledningsmålet i sin 100:e PL-match för City, men i den andra halvleken kollapsade allt.

Först smällde James Milner in kvitteringen från elva meter, och sedan avgjorde Brajan Gruda till 2–1 i matchens 89:e (!) minut.

2–1-resultatet innebar Manchester Citys andra raka förlust i ligaspelet, samtidigt som Brighton tog sin första seger i Premier League-säsongen 2025/26.

Svenske Yasin Ayari inledde matchen på bänken och byttes in för Brighton med en halvtimme kvar att spela.