Fiasko för City – kollapsade mot Brighton
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Manchester City var på väg mot en ”trea” mot Brighton.
Då föll Pep Gurdiolas lag ihop och förlorade med 2–1.
Söndagens Premier League-match mellan Brighton & Hove Albion och Manchester City såg ut att vara på väg mot en bortaseger för det ljusblåa gänget. Efter en dryg halvtimmes spel smällde Erling Haaland in ledningsmålet i sin 100:e PL-match för City, men i den andra halvleken kollapsade allt.
Först smällde James Milner in kvitteringen från elva meter, och sedan avgjorde Brajan Gruda till 2–1 i matchens 89:e (!) minut.
2–1-resultatet innebar Manchester Citys andra raka förlust i ligaspelet, samtidigt som Brighton tog sin första seger i Premier League-säsongen 2025/26.
Svenske Yasin Ayari inledde matchen på bänken och byttes in för Brighton med en halvtimme kvar att spela.
Den här artikeln handlar om: