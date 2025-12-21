Flera United-stjärnor missar viktiga mötet

Manchester United ställs mot Aston Villa under söndagen.

Då saknas flera spelare för ”The Red Devils”.

Bland annat Harry Maguire och Bryan Mbeumo.

Manchester United har chansen att sätta stopp för att Aston Villa ska hänga på i toppen i Premier League. Då kommer United att behöva klara sig utan fyra stjärnor på grund av olika anledningar.

Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui och Amad Diallo är borta då de spelar Afrikanska mästerskapen. utöver de afrikanska spelarna är Casemiro avstängd.

De skadeskjutna spelarna i truppen är Harry Maguire och Matthijs de Ligt.

Matchen startar 17.30.

