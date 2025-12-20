Förklaringen bakom Gyökeres formdipp: ”Handlar om tid”

Viktor Gyökeres har gått mållös sedan den första november.

Nu förklarar Arsenal-tränaren Mikel Arteta varför.

– Vi måste fortsätta att finslipa och sätta honom i bättre situationer, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Den svenske anfallaren Viktor Gyökeres värvades till Arsenal från Sporting under sommaren och var ett efterlängtat nyförvärv för ”The Gunners”.

Däremot har den senaste tiden inte blivit som varken Arsenal eller Gyökeres hade tänkt. Detta då svensken har gått skadad och efter det inte hittat tillbaka till någon målform. Den senaste gången 27-åringen gjorde mål var mot Burnley – den första november.

Nu berättar Mikel Arteta om hur han ser på sin anfallares första tid i klubben.

– Jag tror inte att uppmärksamheten kring honom har förändrats från att han skrev på fram till i dag. Det är normalt. Alla var så exalterade över att få in en nummer nio till klubben, säger Arteta i ett uttalande på klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi tog in en spelare med ett otroligt målfacit, men som var tvungen att anpassa sig till ligan. Han hade ingen försäsong. De första veckorna var svåra eftersom att han inte var i sitt bästa skick fysiskt. Han är också en spelare som behöver vara det, precis som alla andra spelare i den här ligan, för att prestera på den här nivån. Sedan körde han igång.

”Vi måste finnas där för honom”

Innan Gyökeres drog på sig sin skada tycker spanjoren att han visade prov på sina färdigheter.

– Jag tycker att han hade en riktigt bra period innan han blev skadad och nu är han tillbaka. Jag såg även många positiva saker som han gjorde i de senaste två matcherna. Vi måste fortsätta att finslipa och sätta honom i lite bättre situationer, samtidigt som han måste göra detsamma. Det handlar om tid och vi stöttar honom fullt ut.

– Vi är här för att hjälpa honom eftersom att vi alla har varit här. Vi behöver alla tid. Det finns alltid stunder och anfallarna har stunder. De gör fler mål, färre mål, och vi måste finnas där för honom, avslutar Arteta.

Sedan Viktor Gyökeres skrev på för Arsenal har han gjort se mål på 19 matcher. Senare idag ställs ”The Gunners” borta mot Everton i Premier League.





