Haalands pik efter Salah-utspelet: ”Lös kanon”

Jamie Carragher toksågade Mohamed Salah.

Då pikades den engelska tv-experten av Erling Haaland.

– Carragher är lite av en lös kanon nu, skojade han enligt The Mirror.

Foto: Alamy

Det var efter Mohamed Salahs uppmärksammade intervju i helgen, där han menade på att Liverpool ”kastar honom under bussen”, som bägaren rann över för den brittiska tv-experten och forne storspelaren Jamie Carragher.

– Jag tycker det var skamligt, det han gjorde efter matchen, sa Liverpool-legendaren i Sky Sports och fortsatte:

– Några har sagt att det var ett känslomässigt utbrott, det tror jag inte att det var. Jag tror att varje gång Mohamed Salah stannar upp i en mixad zon, vilket han gjort fyra gånger på åtta år i Liverpool. Då är det koreograferat mellan honom och hans agent för att skapa maximal skada och styrka hans egna position.

Efter Manchester Citys Champions League-seger mot Real Madrid i går, onsdag, pikades Carragher för sitt utspel av ingen minde än City-anfallaren Erling Haaland. Den norske strikern, som gjorde ett av Citys två mål i 2–1-segern, gästade CBS Sports efter matchen och inledde med ett skämt riktat mot Liverpool-ikonen.

– Jag blir nervös med Jamie Carragher i studion, skojade Haaland.

– Carragher är lite av en lös kanon nu, fortsatte han.