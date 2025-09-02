Igår skrevs ett nytt kapitel i Alexander Isaks karriär – då han blev klar för Liverpool.

Nu skickar den svenska stjärnan en hälsning till sin förra klubb, på Instagram.

”Tillsammans har vi skrivit historia och fört klubben till den plats där den verkligen hör hemma”, skriver Isak.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump Instagram

Den svenske stjärnanfallaren Alexander Isak har köpts loss från Newcastle för en rapporterad summa på 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor). Med det blir han den dyraste värvningen någonsin till en Premier League-klubb.

I samband med övergången skickade Newcastle United ut ett pressmeddelande där de, med 37 ord, förklarade att Isak inte längre spelade i klubben. Det har, med största sannolikhet, att göra med svenskens strejk från klubben under sommaren.

Nu har Isak själv gått ut med en hälsning efter sina år i ”The Magpies”. På Instagram skriver han:

”Jag vill uttrycka min tacksamhet till mina lagkamrater, personalen och framför allt staden Newcastle och alla fantastiska supportrar för de tre oförglömliga åren vi delade tillsammans”, skriver han och fortsätter:



”Tillsammans har vi skrivit historia och fört klubben till den plats där den verkligen hör hemma. Det har varit en ära att vara en del av resan från att nå Champions League till att vinna den första trofén på över 70 år”.

Alexander Isak avslutar:

”Alltid tacksam. Tack, Newcastle”.

Totalt sett blev Blågult-stjärnan noterad för 109 matcher med Newcastle i vilka han gjorde 62 mål och elva assist.