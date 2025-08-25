Under måndagskvällen ställdes Newcastle United mot Liverpool i Premier League.

Då tog Ryan Gravenberch ledningen för bortalaget – och Anthony Gordon drog på sig ett direkt rött kort.

Därefter utökade Hugo Ekitike Liverpools ledning – innan ”The Magpies” stod för en sensationell upphämtning till 2-2 och 16-årige Rio Ngumoha sedan avgjorde matchen i den 100:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Det var ett starkt Newcastle som tog emot Liverpool på St. James’ Park i Premier Leagues andra omgång under måndagskvällen.

Detta fram till att Ryan Gravenberch, från nära ingenstans, sköt in 1-0 för Liverpool med tio minuter kvar av den första halvleken.

Värre skulle det också bli för hemmalaget som fick en spelare utvisad då Anthony Gordon tacklat ner Virgil van Dijk på offensiv planhalva och fick syna det röda kortet.

I inledningen av den andra halvleken, mer bestämt 19 sekunder in i den, slog Hugo Ekitiké till med ett skott utifrån och dubblade bortalagets ledning.

Totalt mörker i Newcastle? Inte riktigt.

Med en halvtimme kvar att spela reducerade Bruno Guimarães till 1-2 med huvudet och i den 88:e minuten kvitterade William Osula sensationellt till 2-2.

Under den elva minuter långa tilläggstiden var det Newcastle som tryckte på hårdast för ett segermål, trots att man var en man mindre.

Däremot skulle Liverpool och 16-årige Rio Ngumoha, i den 100:e minuten, raka in 3-2 för bortalaget och ta med sig alla tre poäng hem.