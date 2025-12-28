TV: Tottenham vann derbyt – Bergvall utbytt skadad

Tottenham tog hem kvällens Londonderby mot Crystal Palace.

Archie Gray blev matchvinnare med matchens enda mål.

Oroväckande för Spurs och Sverige var att Lucas Bergvall tvingades utgå skadad.

Foto: Bildbyrån

Tottenham studsade tillbaka denna söndagskväll efter förlusten mot Liverpool senaste, detta genom att vinna Londonderbyt mot Crystal Palace på Selhurst Park.

Hemmalaget vann med 1–0 och matchens enda mål gjordes av Archie Gray.

Målet var talangens första på seniornivå.

Tottenham hade bollen i mål två gånger till, vid båda tillfällena genom Richarlison, men båda målen dömdes bort för offside efter VAR-granskning.

Det var dock inte bara glädje för Spurs denna söndag, för efter ungefär en timme tvingades Lucas Bergvall utgå skadad.