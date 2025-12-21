Kritiken mot Gyökeres: ”Inte tillräckligt bra”

Viktor Gyökeres nätade mot Everton i lördags.

Trots det är den förre Premier League-spelaren Jamie Redknapp inte nöjd.

– Jag tror han har det tufft, säger Redknapp till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres bröt en lång måltorka när han gjorde matchens enda fullträff mot Everton under lördagen. Trots hyllningar från tränaren Mikel Arteta var inte alla nöjda med Arsenal-forwardens insats. Den tidigare Liverpool-spelaren, och numera expertkommentatorn, Jamie Redknapp tyckte att han såg svag ut.

– Han (Gyökeres) gjorde det okej, jag tror att han har det tufft. Det är hans femte mål för säsongen och det borde inte vara så eftersom han har spelat i engelska ligor förut, det ser ut som att han verkligen kämpar med det fysiska spelet, säger Redknapp till Sky Sports.

Kängan till fysiska spelet

Redknapp fortsätter att kritisera svenskens fysik.

– Med tanke på att han är en väldigt stor kille ser jag honom väldigt sällan vinna en duell en mot en, när jag trodde att han fysiskt kunde övermanna folk. När det gäller hans finess, hans touch, att få folk i spel – inte tillräckligt bra.

– Han kommer aldrig att bli som en Bergkamp som kommer att ta bollen, rulla folk och spela små smarta passningar, han är en murbräcka som kommer att göra mål, skapa stora ögonblick och förhoppningsvis vinna matcher, avslutar Redknapp.

Den här säsongen har Viktor Gyökeres noterats för fem mål på 15 matcher för Arsenal.



