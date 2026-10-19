Kulusevski gjorde comeback – Spurs tog säsongens första hemmaseger
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Dejan Kulusevski är tillbaka efter över 500 dagar borta.
Svensken byttes in när Tottenham slog Coventry med 3–1.
Det var lagets första ligaseger för säsongen.
Det blev en minnesvärd kväll för Dejan Kulusevski. Efter en knäskada som krävt två operationer, och över 500 dagar utan tävlingsfotboll, byttes svensken in för Tottenham i 85:e minuten mot Coventry. Redan när han värmde upp fick han stående ovationer från hemmapubliken.
James Maddison gav Spurs ledningen genom ett drömmål i 14:e minuten, men fem minuter in i andra halvlek kvitterade Jack Rudoni för Coventry. Omar Marmoush skruvade sedan tillbaka Tottenham i ledning med 2–1, innan Tottenham-veteranen Ben Davies satte punkt i den 95:e minuten med 3–1.
Därmed tog Tottenham sin första ligaseger för säsongen.
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