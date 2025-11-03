Läppläsaren: Det sa stjärnan till Spurs-tränaren

Djed Spence stormade av planen mot Chelsea.

Då sa han till tränaren Thomas Frank att ”försvinna”, enligt en läppläsare.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Alamy

Det var efter Tottenham Hotspurs 1–0-förlust i derbyt mot Chelsea i lördags som Spurs-stjärnorna Djed Spence och Micky van de Ven hamnade i blickfånget. Duon stormade av planen och vägrade ta i hand med tränaren Thomas Frank.

Djed Spence and Van de Ven intentionally ignoring their manager Thomas Frank.



Still waiting for the media to flood news of Frank losing the dressing room and players complaining about his training methods.



We all know the outrage if it was Amorim/United.pic.twitter.com/idQjPAXJi7 — UF (@UtdFaithfuls) November 2, 2025

Spence sågs säga något till den danska tränaren, och fram tills nu har orden varit okända. Nu har engelska Daily Mail tagit hjälp av en läppläsare för att ta reda på vad det var som sades.

– Jag tänker inte göra det (ta i hand, reds. anm.)… försvinn, sa Djed Spence till sin tränare, enligt Daily Mail.

Svenska Lucas Bergvall tvingades lämna planen efter bara några minuter av derbyt, efter att ha fått bollen i huvudet.

Tottenham Hotspur ligger på femteplats i Premier League-tabellen efter tio omgångar.