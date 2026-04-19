Mamardashvili förd till sjukhus: ”Ett stort och öppet sår”

Liverpool säkrade en sen seger i derbyt mot Everton under söndagen.

Detta efter att målvakten Giorgi Mamardashvili blivit utburen på bår.

– Han har åkt till sjukhus, konstaterade tränaren Arne Slot efter matchen.

Efter att Mohamed Salah tagit ledningen för Liverpool i hans sista Merseysidederby mot Everton skulle ”The Toffies” komma att kvittera matchen.

Målet gjordes av anfallaren Beto som, i samband med fullträffen, kolliderade med Liverpool-keepern Giorgi Mamardashvili. Georgiern blev liggande i gräset och senare utburen på bår. I hans ställe fick Frederick Woodman komma in och göra sin första Premier League-match för ”The Reds”.

Efter att Virgil van Dijk avgjort derbyt på tilläggstid bekräftar tränaren Arne Slot att Mamardashvili har behövt läkarvård för ett ”stort sår”.

– Han har åkt till sjukhus, sade Slot till Sky Sports och berättar vidare om skadan:

– Det såg ut för mig och det är också vad de sa till mig, att han hade ett stort och öppet sår. Det är förstås ingen skada som kommer att vara långvarig. Vi får se om han är tillgänglig till nästa vecka.

Om skadeläget i truppen, närmare bestämt kring målvaktsposten, säger Slot:

– Vi har haft problem på nästan alla positioner och nu är till och med två målvakter borta, säger han och åsyftar skadan på Alisson.