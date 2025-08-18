Prenumerera

Logga in
Matchen mellan Liverpool och Bournemouth stoppades tillfälligt. Foto: Alamy.

Man gripen efter rasistiska påhopp på Semenyo – stängs av

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Bournemouths Antoine Semenyo fick motta rasistiska påhopp i samband med ligapremiären mot Liverpool.
Nu rapporterar brittisk media att en man har gripits och stängts av från alla fotbollsarenor.

Domare Anthony Taylor under ett spelavbrott efter att Bournemouths Antoine Semenyo (andra från höger) informerar domaren om en möjlig rasistisk kommentar från publiken under Premier League-matchen på Anfield, Liverpool.
Matchen mellan Liverpool och Bournemouth stoppades tillfälligt. Foto: Alamy.

Det var i Premier League-premiären mot Liverpool i fredags som Bournemouth-stjärnan Antoine Semenyo, 25, blev föremål för en rasistisk skandal. Engelsmannen, som representerar Ghanas landslag, utsattes för rasistiska påhopp och spelet i ligapremiären stoppades tillfälligt.

Sedan dess har Liverpool polisanmält hädelsen, och under måndagen rapporterar brittisk press att en man har gripits under helgen. Enligt The Mirror har Liverpoolpolisen bekräftat att mannen stängs av från alla fotbollsmatcher i väntan på utredning. Han får inte heller vistas inom 1,6 kilometer från någon fotbollsarena.

”Vi kan bekräfta att en man har släppts mot borgen efter att ha arresterats efter rapporter om att rasistiska påhopp riktades mot Bournemouth-spelaren Antoine Semenyo”, skriver polisen i ett uttalande, enligt The Mirror.

Liverpool vann matchen mot Bournemouth med 4–2.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt