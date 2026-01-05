Mega-hyllningen: ”En av världens bästa”

Viktor Gyökeres är i måltorka.

Nu hyllas svensken av lagkamraten Declan Rice.

– Han är en av de bästa anfallarna i världen, säger han enligt ESPN.

Foto: Alamy

Arsenal går som tåget och stormar mot sin första Premier League-titel sedan 2004. Efter lördagens bortaseger mot Bournemouth, och Manchester Citys poängtapp mot Chelsea i går, söndag, har ”The Gunners” hela sex poäng ned till andraplatsen efter 20 spelade omgångar, men på topp har det svenske storförvärvet det tyngre.

Viktor Gyökeres har inte gjort mål på nio raka matcher efter att han fick lämna planen mållös mot Bournemouth, och kritik har riktats mot svenskens målkonto.

Nu tas Gyökeres i försvar av Arsenal-lagkamraten Declan Rice.

– Försvarare i Premier League vill kunna stoppa Viktor Gyökeres, eftersom han är en av de bästa anfallarna i världen, säger engelsmannen enligt ESPN och tillägger:

Gyökeres och Rice. Foto: Alamy

– Tro mig, han gör det otroligt för oss, och vi skulle inte vara där vi är utan honom.

Viktor Gyökeres har gjort totalt sju mål på 23 matcher i alla turneringar för Arsenal. Det har blivit fem fullträffar i Premier League.