Newcastles baksmälla efter Isak: ”Alla lag lider av det”

Alexander Isak lämnade Newcastle under uppmärksammade former i somras.

Då menar tränaren Eddie Howe att man fortsatt saknar den svenske anfallaren.

– Det är en väldigt svår pusselbit att ersätta, säger han enligt The Sun.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Under sommaren förlorade Newcastle United sin kanske viktigaste spelare. Detta då Alexander Isak, under minst sagt uppmärksammade former, till slut köptes loss av Liverpool för omkring 1,6 miljarder kronor.

Detta har i sin tur lett till att ”The Magpies” har försvagats i sin offensiv och tappat sin plats i toppen av Premier League. Det menar åtminstone klubbens tränare Eddie Howe som under helgen såg sitt lag förlora derbyt mot Sunderland.

– Det var en svår sommar och jag sade det där och då. När du förlorar en spelare som Alex, som är en av världens bästa anfallare, så kommer ditt lag att lida av det. Jag bryr mig inte vem du tar in för att ersätta honom. Det är en väldigt svår pusselbit att ersätta, säger han enligt The Sun och fortsätter:

– Nu är det inte bara Alex. Vi utvecklas och förändras ständigt i takt med att spelarna åldras. Och sedan har vi kommit in i en slags ny dynamik för laget och vi anpassar oss till det, och med det kommer både gupp och svårigheter.

På frågan om Newcastle har blivit sämre på grund av tappet av den blågula strikern svarar Howe:

– Jag vet inte om bakåt är rätt ord. Vi förändras och förvandlas till något annat och förhoppningsvis kommer något annat att vara väldigt positivt i framtiden, avslutar Newcastle-tränaren.

Newcastle befinner sig just nu på en tolfteplats i Premier League efter 16 matcher.