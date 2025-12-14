Sunderland vann derbyt – Woltemade syndabock

Sunderland tog emot Newcastle United i det första Tyne-Wear-derbyt på nio år i Premier League.

Då var det Sunderland som vann derbyt med 1–0 efter självmål.

Foto: Alamy

Under söndagen spelades det första Tyne-Wear-derbyt mellan Sunderland och Newcastle United på nio år i Premier League.

Inför matchen stod det klart att Anthony Elanga startar för Newcastle United.

I den första halvleken var det Sunderland som pressade på gästande Newcastle. Trots ett högt tryck slutade den första halvleken mållöst. Ett orosmoln för Newcastle var att Dan Burn tvingades byta strax innan paus. Mittbacken haltade av planen och ersattes av Fabian Schär.

Det dröjde inte länge innan Sunderland tog ledningen i den andra halvleken. Nordi Mukieles inlägg nickade Nick Woltemade in i egen kasse och Stadium of Light exploderade.

Newcastle lyckades inte vända och Sunderland tog tionde raka utan förlust på hemmaplan. Matchen slutade 1–0.