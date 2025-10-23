Viktor Gyökeres börjar få det att lossna i Arsenal.

Den tidigare spelaren Glen Johnson gillar det han ser.

– Det finns saker han gör som jag gillar och han förbättrar laget, säger han till AceOdds.

Foto: Alamy

Tiden i Arsenal har börjat trögt för den svenske stjärnanfallaren Viktor Gyökeres, 27, men så sent som i tisdags slog han till med dubbla mål i Arsenals storseger mot Atlético de Madrid i Champions League.

Efter att ha anslutit från portugisiska Sporting i somras, som Arsenals femte dyraste nyförvärv någonsin, står Gyökeres nu på fem mål på 12 spelade matcher. Men trots dubbelfullträffen i CL har svensken fått motta sin beskärda del kritik när målskyttet inte har suttit som det ska.

– Jag gillar Gyökeres. Han arbetar hårt, kämpar för bollen. Han får dem upp på planen under press. Det han gjorde i Portugal skulle ha varit svårt att upprepa i Premier League, men jag gillar honom, säger den forne Liverpool-spelaren Glen Johnson till AceOdds.

Gyökeres jublar. Foto: Alamy

– Jag är inte säker på att han är på den allra högsta nivån, men det finns saker han gör som jag gillar och han förbättrar laget och det är en bra värvning. Jag tror bara att folk blev lite för ivriga och uppspelta över hur bra han egentligen är, fortsätter Johnson.