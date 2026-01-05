Siffrorna visar: Amorim historiskt usel i United
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Manchester United har gjort sig av med Rúben Amorim.
Då står det klart att portugisen är den sämsta ”Red Devils”-tränaren i Premier League-historien.
Den engelska storklubben Manchester United hade bara klarat av att vinna en match på sina fem senaste försök, och efter poängtappet mot storrivalen Leeds i går, söndag, fick det räcka. Under måndagen stod det klart att tränaren Rúben Amorim fick lämna sin post efter bara drygt ett år i klubben.
”Med Manchester United på sjätte plats i Premier League har klubbens ledning motvilligt fattat beslutet att det är rätt tidpunkt att göra en förändring. Detta kommer att ge laget den bästa möjligheten att nå så högt som möjligt i Premier League.”, skrev klubben i ett officiellt uttalande.
Under Amorim, som tog över i november 2024, slutade Manchester United på en 15:e plats säsongen 2024/25 i vad som var klubbens sämsta säsong någonsin, och när portugisen fått lämna ”The Red Devils” står det klart att han är den sämsta Manchester United-tränaren under Premier League-eran sett till vinstprocent.
Amorim vann bara 31,9 procent av sina 47 matcher, enligt statistik från Opta. Det är sämre än både Ralf Rangnick (41,7 procent) och David Moyes (50 procent).
|Tränare
|Matcher
|Vinster
|Oavgjort
|Förluster
|Vinstprocent
|Ruben Amorim
|47
|15
|13
|19
|31.9%
|Ralf Rangnick
|24
|10
|7
|7
|41.7%
|David Moyes
|34
|17
|6
|11
|50.0%
|Louis van Gaal
|76
|39
|19
|18
|51.3%
|Ole Gunnar Solskjær
|109
|56
|29
|24
|51.4%
|Erik ten Hag
|85
|44
|14
|27
|51.8%
|José Mourinho
|93
|50
|26
|17
|53.8%
|Alex Ferguson
|810
|528
|168
|114
|65.2%
I hela Manchester Uniteds historia i den engelska högstaligan (före Premier League) har bara fem tränare haft en sämre vinstprocent än Amorim (Albut, Duncan, Crickmer, McGuinness och Bamlett).
Sedan han tog över i november 2024 har bara tre Premier League-lag (som spelade i PL både 2024/25 och 2025/26) tagit färre poäng än Amorims 58. Det rör sig om Tottenham Hotspur (46), West Ham United (45) och Wolverhampton (39).
Tills dess att Manchester United hittat en permanent ersättare kommer Darren Fletcher agera interimtränare.
Den här artikeln handlar om: