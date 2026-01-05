Siffrorna visar: Amorim historiskt usel i United

Manchester United har gjort sig av med Rúben Amorim.

Då står det klart att portugisen är den sämsta ”Red Devils”-tränaren i Premier League-historien.

Foto: Alamy

Den engelska storklubben Manchester United hade bara klarat av att vinna en match på sina fem senaste försök, och efter poängtappet mot storrivalen Leeds i går, söndag, fick det räcka. Under måndagen stod det klart att tränaren Rúben Amorim fick lämna sin post efter bara drygt ett år i klubben.

”Med Manchester United på sjätte plats i Premier League har klubbens ledning motvilligt fattat beslutet att det är rätt tidpunkt att göra en förändring. Detta kommer att ge laget den bästa möjligheten att nå så högt som möjligt i Premier League.”, skrev klubben i ett officiellt uttalande.

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

Under Amorim, som tog över i november 2024, slutade Manchester United på en 15:e plats säsongen 2024/25 i vad som var klubbens sämsta säsong någonsin, och när portugisen fått lämna ”The Red Devils” står det klart att han är den sämsta Manchester United-tränaren under Premier League-eran sett till vinstprocent.

Amorim vann bara 31,9 procent av sina 47 matcher, enligt statistik från Opta. Det är sämre än både Ralf Rangnick (41,7 procent) och David Moyes (50 procent).

Tränare Matcher Vinster Oavgjort Förluster Vinstprocent Ruben Amorim 47 15 13 19 31.9% Ralf Rangnick 24 10 7 7 41.7% David Moyes 34 17 6 11 50.0% Louis van Gaal 76 39 19 18 51.3% Ole Gunnar Solskjær 109 56 29 24 51.4% Erik ten Hag 85 44 14 27 51.8% José Mourinho 93 50 26 17 53.8% Alex Ferguson 810 528 168 114 65.2%

I hela Manchester Uniteds historia i den engelska högstaligan (före Premier League) har bara fem tränare haft en sämre vinstprocent än Amorim (Albut, Duncan, Crickmer, McGuinness och Bamlett).

Sedan han tog över i november 2024 har bara tre Premier League-lag (som spelade i PL både 2024/25 och 2025/26) tagit färre poäng än Amorims 58. Det rör sig om Tottenham Hotspur (46), West Ham United (45) och Wolverhampton (39).

Tills dess att Manchester United hittat en permanent ersättare kommer Darren Fletcher agera interimtränare.