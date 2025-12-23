Slot om Isaks skada: ”Kommer ta lång tid att läka”

Alexander Isak har opererats efter en allvarlig fotledsskada och fraktur på vadbenet.

Nu uttalar sig Arne Slot om svenskens skada.

– Det kommer att vara en skada som tar lång tid att läka. Han blir borta i några månader, säger han på presskonferensen.



Den svenske landslagsanfallaren Alexander Isak, 26, ådrog sig en allvarlig skada under Liverpools 2–1-seger mot Tottenham i lördags. Under söndagen opererades han för en fotledsskada och en fraktur på vadbenet.

Liverpool meddelar på sin hemsida att Isak kommer att fortsätta rehabiliteringen på klubbens träningsanläggning, men att det ännu inte går att fastställa när han kan vara tillbaka på planen.

På tisdagens presskonferens kommenterade Liverpools tränare Arne Slot situationen.



– Det kommer att vara en skada som tar lång tid att läka. Han blir borta i några månader. Det är en stor, stor besvikelse för honom, även för oss, säger Slot.



Slot fördömde även tacklingen från Tottenhams Micky van de Ven som orsakade skadan.



– Den är vårdslös. Tio av tio gånger får en spelare en allvarlig skada av en sådan tackling.

Tränaren Arne Slot kommenterade Isaks tuffa första tid i Liverpool:



– Det har varit en utmanande period för honom. Han kom utan försäsong och behövde flera månader för att nå toppnivå. Därför är det extra otur att han nu skadade sig, säger Slot, som noterar att Isak började hitta formen igen.