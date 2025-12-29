Den svenske stjärnanfallaren är skadad och i måltorka.

Men Alexander Isaks 2025 är trots det en succé.

Det visar nya siffror från sajten Transfermarkt.com.

Foto: Alamy

Sedan rekordövergången från Newcastle United i somras har Alexander Isaks första tid i Liverpool varit allt annat än enkel. Den 26-åriga ”Blågult”-anfallaren har dragits med småskador och haft svårt att hitta tillbaka till formen efter den missade försäsongen med Newcastle. Förra helgen kom ännu ett bakslag när Isak tvingades bryta matchen mot Tottenham Hotspur i smärtor, kort efter att han gjort sitt andra Premier League-mål, och det har senare konstaterats att det rör sig om en fraktur på vadbenet.

– Det kommer att vara en skada som tar lång tid att läka. Han blir borta i några månader, sa tränare Arne Slot strax efter skadan.

Isak leds ut skadad. Foto: Alamy

Men trots den tröga hösten i norra England har Alexander Isaks 2025 varit framgångsrikt. Det visar i alla fall nya siffror från sajten Transfermarkt.com.

Jätteökning under 2025

Sajten har publicerat en lista över spelarna som har ökat mest i marknadsvärde under året 2025. Då kvalar Alexander Isak in på en åttondeplats, en placering före Ballon d’Or-vinnaren Ousmane Dembélé.

Sedan den 1 januari 2025 har den svenske stjärnanfallarens marknadsvärde vuxit från omkring 75 miljoner euro (motsvarande drygt 810 miljoner kronor) till hissnande 120 miljoner euro (nästan 1,3 miljarder kronor). Det är en ökning med 45 miljoner euro eller 60 procent sedan årets start.

Enligt Transfermarkt kom den största värdeökningen i mars 2025 när Isak tog sig upp till 100 miljoner euro-strecket.

Slås av ersättaren

Spelaren som har fått den största ökningen av sitt marknadsvärde är Bayern Münchens succéman Michael Olise som enligt Transfermarkt värderas till 130 miljoner euro, en ökning med 65 miljoner euro (eller 100 procent) sedan starten av 2025.

Nick Woltemade, Newcastle. Foto: Alamy

Newcastles Alexander Isak-ersättare, Nick Woltemade, rankas tvåa på listan, med en värdeökning på 62,5 miljoner euro eller galna 833,3 procent. Den tyska strikern anslöt från Stuttgart i somras och har öst in totalt nio mål och två assist på 24 matcher för Newcastle.

Se hela listan här: