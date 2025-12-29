Succéåret: Isak på prestigefylld topp tio-lista
Den svenske stjärnanfallaren är skadad och i måltorka.
Men Alexander Isaks 2025 är trots det en succé.
Det visar nya siffror från sajten Transfermarkt.com.
Sedan rekordövergången från Newcastle United i somras har Alexander Isaks första tid i Liverpool varit allt annat än enkel. Den 26-åriga ”Blågult”-anfallaren har dragits med småskador och haft svårt att hitta tillbaka till formen efter den missade försäsongen med Newcastle. Förra helgen kom ännu ett bakslag när Isak tvingades bryta matchen mot Tottenham Hotspur i smärtor, kort efter att han gjort sitt andra Premier League-mål, och det har senare konstaterats att det rör sig om en fraktur på vadbenet.
– Det kommer att vara en skada som tar lång tid att läka. Han blir borta i några månader, sa tränare Arne Slot strax efter skadan.
Men trots den tröga hösten i norra England har Alexander Isaks 2025 varit framgångsrikt. Det visar i alla fall nya siffror från sajten Transfermarkt.com.
Jätteökning under 2025
Sajten har publicerat en lista över spelarna som har ökat mest i marknadsvärde under året 2025. Då kvalar Alexander Isak in på en åttondeplats, en placering före Ballon d’Or-vinnaren Ousmane Dembélé.
Sedan den 1 januari 2025 har den svenske stjärnanfallarens marknadsvärde vuxit från omkring 75 miljoner euro (motsvarande drygt 810 miljoner kronor) till hissnande 120 miljoner euro (nästan 1,3 miljarder kronor). Det är en ökning med 45 miljoner euro eller 60 procent sedan årets start.
Enligt Transfermarkt kom den största värdeökningen i mars 2025 när Isak tog sig upp till 100 miljoner euro-strecket.
Slås av ersättaren
Spelaren som har fått den största ökningen av sitt marknadsvärde är Bayern Münchens succéman Michael Olise som enligt Transfermarkt värderas till 130 miljoner euro, en ökning med 65 miljoner euro (eller 100 procent) sedan starten av 2025.
Newcastles Alexander Isak-ersättare, Nick Woltemade, rankas tvåa på listan, med en värdeökning på 62,5 miljoner euro eller galna 833,3 procent. Den tyska strikern anslöt från Stuttgart i somras och har öst in totalt nio mål och två assist på 24 matcher för Newcastle.
Se hela listan här:
|Plats
|Spelare
|Klubb
|Marknadsvärde
|Ökning
|Ökning procent
|1
|Michael Olise
|Bayern München
|130 miljoner euro
|65 miljoner euro
|100 procent
|2
|Nick Woltemade
|Newcastle United
|70 miljoner euro
|62,5 miljoner euro
|833,3 procent
|3
|Lennart Karl
|Bayern München
|60 miljoner euro
|60 miljoner euro
|–
|4
|Vitinha
|PSG
|110 miljoner euro
|55 miljoner euro
|100 procent
|5
|Dean Huijsen
|Real Madrid
|70 miljoner euro
|52 miljoner euro
|288,9 procent
|6
|João Neves
|PSG
|110 miljoner euro
|50 miljoner euro
|83,3 procent
|7
|Désiré Doué
|PSG
|90 miljoner euro
|50 miljoner euro
|125 procent
|8
|Alexander Isak
|Liverpool
|120 miljoner euro
|45 miljoner euro
|60 procent
|9
|Ousmane Dembélé
|PSG
|100 miljoner euro
|45 miljoner euro
|81,8 procent
|10
|Arda Güler
|Real Madrid
|90 miljoner euro
|45 miljoner euro
|100 procent
