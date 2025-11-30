Tränaren rasar: ”De är inte riktiga Tottenham-fans”

Tottenham förlorade igen.

Då fick målvakten Guglielmo Vicario burop från publiken.

– För mig är det oacceptabelt, säger Thomas Frank enligt Football London.

Det blev ännu en förlust för Tottenham Hotspur när London-laget föll i derbyt mot Fulham i går, lördag. Spurs har inte vunnit en Premier League-match på fyra raka försök och den senaste segern i ligan kom mot Everton i slutet av oktober (3–0).

I derby-förlusten riktades mycket av strålkastarljuset mot Spurs-målvakten Guglielmo Vicario. Italienaren stod för en jättetavla i samband med Fulhams 2–0-mål, vilket fick delar av hemmapubliken att vända sig mot sin målvakt.

Vicario fick motta kraftiga burop. Nu rasar Spurs-tränaren Thomas Frank.

– Jag gillade inte hur fansen reagerade på det. De buade åt honom direkt efter och dessutom tre eller fyra gånger när han hade bollen. För mig är det oacceptabelt. De kan inte vara riktiga Tottenham-fans. Att bua efter matchen, visst. Inga problem. Men när vi spelar behöver vi vara tillsammans. Om vi ska vända det, måste vi göra det tillsammans. Det är oerhört viktigt för mig, säger han enligt sajten Football London.

Tottenham förlorade matchen med 2–1. Laget placerar sig på tiondeplats i Premier League-tabellen efter 13 omgångar.