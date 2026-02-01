Det är stormöte i Premier League.

I kväll, söndag, tar Tottenham Hotspur emot Manchester City.

Här är allt du behöver veta inför stormatchen.

Den 1 februari 2026 möts två av Premier Leagues giganter, Tottenham Hotspur och Manchester City, på Tottenham Hotspur Stadium i London.

Matchen är viktig för båda lagen, då andraplacerade Manchester City jagar Arsenal i ligaledning och Tottenham strävar efter att klättra uppåt från sin nuvarande 14:e plats.

Tottenham – Manchester City: När och var?

Arena: Tottenham Hotspur Stadium, London

Datum: 1 februari 2026

Avsparkstid: 17:30

17:30 Streaming: Viaplay

Var kan jag streama Tottenham – Man City?

I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Premier League-fotbollen, tillsammans med Amazon Prime som sänder en match per omgång. Matchen mellan Tottenham Hotspur och Manchester City streamas på Viaplay. För att se matchen behöver du paketet Viaplay Total.

Sändningen startar klockan 17:25 och matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Saga Fredriksson.

Plattform: Viaplay

Viaplay Sändningstid: 17:25

Tottenham – Man City: Vad kan man förvänta sig?

Tottenham Hotspur har haft en tung säsong och har inte vunnit en Premier League-match på de senaste fem försöken. Senast Spurs vann i ligan var i London-derbyt mot Crystal Palace den 28 december (1–0).

Spurs kommer senast från ett 2–2-resultat borta mot PL-nästjumbon Burnley efter att Cristian Romero räddat en poäng på övertid. Klubben placerar sig på en 14:e plats i ligatabellen.

Manchester City kommer senast från en 2–0-seger mot Wolves efter derbyförlusten mot Manchester United (2–0) för två veckor sedan. Innan derbyt hade City inte förlorat på tio raka matcher i PL.

Inbördes möten

23 augusti 2025: Manchester City – Tottenham Hotspur, 0–2

26 februari 2025: Tottenham Hotspur – Manchester City, 0–1

23 november 2024: Manchester City – Tottenham Hotspur, 0–4

30 oktober 2024 (Carabao Cup): Tottenham Hotspur – Manchester City, 2–1

14 maj 2024: Tottenham Hotspur – Manchester City, 0–2

Tottenham: Skador och avstängningar

Tottenham har kämpat med flera skador på nyckelspelare under säsongen. Den svenska stjärnduon Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski är båda skadade och väntas vara tillbaka först i vår. Även James Maddison, nyförvärvet Mohammed Kudus och Rodrigo Bentancur finns i sjukstugan.

Micky van de Ven dras även han med skador och är osäker till mötet med Manchester City.

Skador och avstängningar Tottenham Spelare Lämna tillbaka Dejan Kulusevski Knäskada Slutet av februari James Maddison Korsbandsskada Början av maj Mohammed Kudus Muskelskada Mitten av april Richarlison Knäsena Början av mars Rodrigo Bentancur Knäsena Mitten av april Ben Davies Vristskada Mitten av april Lucas Bergvall Skador I Benet Slutet av april Micky van de Ven Slag Tveksam Pedro Porro Knäsena Slutet av februari

Man City: Skador och avstängningar

Manchester City har också sina egna skadeproblem. Försvararna Ruben Dias, Josko Gvardiol och John Stones är alla långtidsskadade och väntas missa matchen. Även Mateo Kovacic väntas saknas för City.