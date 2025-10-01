United-förvärvet om tuffa starten: ”Alla i laget måste ta ansvar”

Bryan Mbeumo värvades till Manchester United för stora pengar under sommaren.

Nu ger han sin bild av varför hans nya lag har inlett Premier League-säsongen knackigt.

– När man spelar i en så stor klubb måste alla veta vad som krävs, som lag måste vi göra det bättre, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Efter en lång transfersommar med rykten fram och tillbaka presenterade Bryan Mbeumo som ny spelare i Manchester United i slutet av juli. Detta då han köptes loss från Brentford för en rapporterad summa på 71 miljoner pund.

Sedan han anslöt till laget har starten inte direkt varit lysande för hans lag, som befinner sig på en 14:e-plats i Premier League efter sex omgångar.

– Självklart är jag besviken över resultatet. Jag fick ett varmt välkomnande tillbaka från fansen och det kommer jag aldrig glömma, säger Mbeumo till Sky Sports.

”Som lag måste vi göra det bättre”

– Men jag tycker att alla i laget måste ta ansvar. När man spelar i en så stor klubb måste alla veta vad som krävs, som lag måste vi göra det bättre, fortsätter han.

Om kritiken från supportrarna, som även har hörts från läktaren, säger anfallaren:

– Självklart är det annorlunda, men vi försöker bara fokusera på oss själva och lyssna på det som händer i klubben. Det är inte så svårt att stänga ute, det handlar mest om att inte gå in på sociala medier, avslutar Mbeumo.



