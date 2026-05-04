Uppgifter: Alisson högst upp på Juventus önskelista

Alisson Becker har varit Liverpools förstemålvakt i åtta säsonger.

Den här kan bli hans sista.

Enligt Sky Spors är Juventus intresserade av att värva målvakten.

Det har ryktat om en flytt till Juventus för Alisson Becker under våren i italienska medier. Liverpool-målvakten själv ska också vara öppen för en flytt till Turin.

Nu uppger även Sky Sports att Alisson Becker är en av Juventus högsta prioriteter under sommaren.

Brasses säsong har kantats av skador och han har missat de fem senaste matcherna i Premier League till följd av en ljumskskada.

Alisson sitter på ett avtal till sommaren 2027 och Liverpool kan därmed behöva sälja målvakten i det kommande fönstret om man ska få något betalt för 33-åringen.

Liverpool har redan annonserat att Andy Robertson och Mohamed Salah lämnar klubben efter säsongen när deras respektive kontrakt löper ut.

Alisson har tidigaste spelat i Serie A för Roma mellan 2016 och 2018.