Italiensk media: Juventus nära att värva Liverpool-keepern

Han har spelat för Liverpool sedan 2018.

Foto: Bildbyrån

Med 332 matcher för Liverpool går Alisson, 33, snart in på sitt sista kontraktsår med klubben.

Sedan tidigare har dock rapporter gjort gällande att Juventus har visat intresse för den brasilianska burväktaren.

Nu har de fått ett preliminärt grönt ljus från ”The Reds” gällande en värvning av honom i sommar – enligt La Gazzetta dello Sport. Uppgifterna gör även gällande att 33-åringen väntas få ett treårskontrakt med ”Den gamla damen” och kommer att vara Luciano Spallettis första värvning i det fall att han förlänger med Juventus.

Just Alisson och Spalletti arbetade tillsammans i Roma innan målvakten flyttade till England.