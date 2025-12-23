Uppgifter: Tottenham visar intresse för Marmoush

Tottenham Hotspur uppges ha Omar Marmoush högt upp på sin önskelista inför vintern.

Klubben undersöker möjligheten att låna 26-åringen redan i vinter.

Foto: Bildbyrån

Omar Marmoush lämnade Eintracht Frankfurt för Manchester City i januari och gjorde ett starkt första intryck under våren. Den egyptiske landslagsanfallaren noterades då för sju mål på 16 matcher i Premier League.

Den här säsongen har det dock gått tyngre. Marmoush har endast gjort ett mål på 15 tävlingsmatcher, varav fyra från start.



Trots det finns nu ett intresse från Tottenham, enligt uppgifter från teamTALK.

Pep Guardiola sägs dock vara ovillig att släppa 26-åringen. En möjlig lösning kan enligt uppgifterna vara ett lån med köpoption.