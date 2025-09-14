Yoane Wissa missade gårdagens match mot Wolverhampton på grund av skada.

Nu ser nyförvärvet från Brentford ut att bli borta länge.

Han uppges nämligen först vara tillbaka om fyra till sex veckor.

Foto: Bildbyrån

Newcastle sålde Alexander Isak till Liverpool på deadline day och plockade istället in Yoane Wissa och Nick Woltemade.

Tysken fick en drömdebut i Newcastle då han blev matchvinnare mot Wolverhampton igår, medan Wissa missade matchen på grund av skada.

Nu kommer även rapporter om att nyförvärvet lär få vänta ännu längre på sin Newcastle-debut.

Sky Sports rapporterar nämligen att Wissa väntas bli borta i fyra till sex veckor, vilket medför att han kan missa upp till nio matcher.