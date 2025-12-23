Alexander Isaks första ord efter skadan: ”Väldigt besviken”

Alexander Isak har opererat sig.

Nu har han uttalat sig för första gången sedan skadan inträffade.

”Jag är väldigt besviken över att vara borta ett tag”, skriver Isak på sin Instagram.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak skadade sig i lördags när Liverpool mötte Tottenham. Skadan var allvarlig och svensken har genomgått en operation.

Nu har Alexander Isak kommenterat skadan för första gången via Instagram.

”Jag är väldigt besviken över att vara borta ett tag. Dags att återhämta sig och stötta från sidlinjen. Jag kommer att jobba så hårt jag kan för att komma tillbaka så fort som möjligt. Tack alla supportrar och alla andra för alla snälla meddelanden. Det går inte obemärkt förbi”, skriver han på Instagram.

Tidigare har Liverpool-tränaren kommenterat Isaks skada och berättade att Isak kommer saknas några månader.

– Det kommer att vara en skada som tar lång tid att läka. Han blir borta i några månader, säger han på presskonferensen.