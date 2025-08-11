Csongvai om AIK-ryktade Schön: ”Riktigt bra spelare”

Szabolcs Schön ryktas lämna Bolton Wanderers, för AIK.

Det är i sin tur någonting som AIK:s Aron Csongvai inte hade haft någonting emot.

– Han är en jättebra vän, säger AIK:s ungrare till Fotbollskanalen efter derbyt.

AIK sägs vara ute efter att hämta in en ny vänsterback efter att Jere Uronen lämnat för grekiska Atromitos FC. Expressen rapporterade i helgen att Stockholmsklubben ”jobbar stenhårt” på att värva den 24-åriga ungraren Schön Szabolcs från League One-klubben Bolton Wanderers. Enligt tidningen ska ”Gnaget” framför allt vara ute efter ett lån av vänsterbacken.

Under gårdagen, ett par timmar inför derbyt mot Djurgården som slutade 0-0, uppgavs affären vara klar. Detta enligt journalisten Ágoston Kovács som menar att Szabolcs ansluter i en permanent affär från Bolton.

Det är i sin tur inget som AIK:s ungrare Aron Csongvai, som är god vän till den ryktade vänsterbacken, hade haft någonting emot.

– Jag kan inte kommentera det. För att vara ärlig, så vet jag ingenting. Just nu har vi många matcher som jag behöver fokusera på. Det är där mitt fokus är, säger Csongvai till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Han är en jättebra vän. Vi har spelat ihop i Ungern, samt i landslaget. Han är en bra vän, men det är det jag kan säga.

Om Schön som spelare säger AIK-mittfältaren följande:

– Han är en riktigt bra spelare. Jag tyckte om att spela med honom i Ungern och vi hade en bra relation. Han har spelat i Ungerns landslag, så han är en bra spelare taktiskt, men han är också aggressiv. Om det skulle hända, så skulle han definitivt vara ett plus för oss.

Den ungerska vänsterbacken har tillhört i Bolton sedan ett år tillbaka. Under den gångna säsongen stod Schön för ett mål och fyra assist på 39 matcher med Bolton Wanderers – där han har kontrakt till och med sommaren 2027.

