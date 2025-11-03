Arsenal-stjärnan svarar på intresset: ”Alltid frestande”
William Saliba ryktades till Real Madrid.
Nu svarar fransmannen på intresset.
– För mig var min önskan att stanna i Arsenal, säger han enligt franska Telefoot.
William Saliba har sedan han anslöt till Arsenal, varit en given spelare i tränaren Mikel Artetas lag.
I somras kopplades den franska mittbacken ihop med Real Madrid som uppgavs vara villiga att värva honom. Någon affär blev aldrig av och i stället förlängde han med ”Gunners” till sommaren 2030.
Nu svarar han på intresset från den spanska klubben för franska Telefoot.
– Det är naturligtvis alltid frestande när en sådan klubb försöker locka dig, men för mig var min önskan att stanna i Arsenal, säger Saliba.
Saliba tänker i första hand på framgångarna med sitt nuvarande lag innan han kan börja drömma om någonting annat.
– Först och främst, vinna troféer, innan du tänker på något annat.
Saliba står noterad för två mål och sju assist på 146 framträdanden i Arsenal.
