Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti eller Andoni Iraola.

Här är åtta tränare som kan ta över Real Madrid efter att Xabi Alonso fått sparken.

Foto: Alamy

El Clásico-förlusten mot Barcelona i finalen i den spanska supercupen blev droppen som fick bägaren att rinna över för Real Madrid. I går, måndag, meddelade ”Los Blancos” att den forne storspelaren Xabi Alonso, som varit Real Madrid-tränare sedan i somras, får sparken med omedelbar verkan.

”Efter ömsesidig överenskommelse mellan klubben och Xabi Alonso, har beslutats att avsluta hans tid som A-lagstränare.”, stod att läsa i klubbens uttalande.

Kort därefter presenterades Alvaro Arbeloa, 42, som tillfällig ersättare. Ex-spelaren, som har gjort över 230 matcher för Real Madrids A-lag, hämtas in från B-laget och väntas leda klubben under återstoden av säsongen, tills dess att Real Madrid har hittat sin permanenta tränare till sommaren.

Här är FotbollDirekts lista över åtta kandidater att ta över Real Madrid som ny permanent tränare i sommar.

Jürgen Klopp

Den karismatiske tysken har sedan han lämnade Liverpool under sommaren 2024 stått utan ett tränaruppdrag. I stället har Klopp basat över Red Bull-koncernen som Head of Global Football (global fotbollschef) för klubbar som RB Leipzig, Red Bull Salzburg, och Paris FC.

Foto: Alamy

Jürgen Klopp har vid flera tidigare tillfällen kopplats ihop med Real Madrid och enligt bland annat franska Foot Mercato vill ”Los Blancos” president Florentino Perez ha tysken som ny permanent tränare.

58-åringen sägs ha två klausuler i sitt kontrakt med Red Bull som gör det möjligt för honom att lämna koncernen för Real Madrid.

Zinedine Zidane

Han är en av Real Madrids bästa spelare någonsin, och som tränare vann Zinedine Zidane, 53, allt man kan vinna med ”Los Blancos”. Den tidigare franska storspelaren basade över den spanska giganten i två sejourer (2016-2018 och 2019-2021) och var bland annat ansvarig för klubbens historiska tre raka Champions League-titlar mellan 2016 och 2018.

Foto: Alamy

Sedan han senast var Real Madrid-tränare har Zidane stått utan ett uppdrag vilket skulle kunna öppna för ytterligare en sejour i den spanska huvudstaden.

2019 var Real Madrid i en liknande situation som klubben befinner sig i i dag, efter att både Julen Lopetegui och Santiago Solari gjorde varsitt misslyckat försök med huvudstadsklubben. Då hämtades Zinedine Zidane in som permanent ersättare.

Andoni Iraola

Den 43-åriga spanjoren är en av fotbollsvärldens mest uppsnackade tränare, trots att Bournemouth gått trögt i Premier League denna säsong. Andoni Iraola har tidigare kopplats ihop med storklubbar som Manchester United, Chelsea och Tottenham Hotspur, och för runt ett år sedan identifierades han som en eventuell ersättare till Carlo Ancelotti i just Real Madrid.

Foto: Alamy

Innan han tog över Bournemouth 2023 ledde han spanska Rayo Vallecano, som precis som ”Los Blancos” håller till i den spanska huvudstaden, tillbaka till La Liga och gjorde två säsonger i den spanska högstaserien.

Carlo Ancelotti

Den italienska tränarikonen har lämnat klubblagsfotbollen och basar sedan i fjol över Brasiliens herrlandslag. 66-åringen har tidigare gjort två sejourer i Real Madrid och är en av klubbens mest framgångsrika tränare någonsin.

Foto: Alamy

Carlo Ancelotti står för stabilitet och tydlighet, men en smått unik förmåga att få ut maximalt av sina bärande spelare. Egenskaper som Real Madrid är i desperat behov av för att hitta tillbaka till fornstora dagar.

Marcelino

Foto: Alamy

Marcelino, 60, är en av Spaniens mest erfarna tränare och gör storsuccé med Villarreal, som skuggar La Liga-toppen strax bakom just Real Madrid. Sedan han tillträdde 2023 har Villarreal visat på en uppåtgående trend och under förra säsongen slutade ”The Yellow Submarine” på en respektabel femteplats i tabellen.

Enzo Maresca

Chelsea-tränaren fick sparken på nyårsdagen och sedan dess har Enzo Maresca stått utan en permanent klubb. Enligt Foot Mercato ska italienaren vara ett alternativ för Real Madrid och Maresca sägs vara uppskattad inom klubbens ledning.

Foto: Alamy

Han har tidigare verkat inom den spanska fotbollen, både som spelare där han representerade Sevilla och som assisterande tränare för samma klubb mellan 2017 och 2018.

Antonio Conte

Tränarkarriären har tagit Antonio Conte till Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham Hotspur, Napoli och det italienska herrlandslaget. Sedan genombrottet i ”Juve” 2011 har 56-åringen aldrig varit kvar vid ett och samma uppdrag i mer än två år, och efter ett och ett halvt år i Napoli kan det bli dags för ett klubbyte i sommar.

Foto: Alamy

Få tränare har haft lika stor framgång i modern tid som Conte. Italienaren har bland annat vunnit Serie A hela fem gånger, senast med Napoli i somras, och Premier League med Chelsea 2016/17.

Michel

Den spanske 50-åringen har basat över de senaste årens kanske största framgångssaga och lett lilla Girona till stora framgångar i La Liga. Under Michel slutade klubben på en succéartad tredjeplats i den spanska ligan säsongen 2023/24 men under de senaste säsongerna har formen varit betydligt svagare.

Girona placerar sig på 13:e plats i La Liga efter 19 spelade omgångar, men Michel har tidigare kopplats ihop med jobbet som Manchester City-tränare och ersättare till Pep Guardiola den dagen han väljer att tacka för sig.