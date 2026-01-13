Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Jürgen Klopp åter aktuell för Real Madrid

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Xabi Alonso har fått sparken från Real Madrid.
Då görs Jürgen Klopp aktuell för att ersätta honom – ännu en gång.
Det uppger Foot Mercato.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagskvällen, en dag efter finalförlusten i spanska supercupen mot Barcelona, kommunicerade Real Madrid att man väljer att sparka Xabi Alonso från huvudtränarpositionen.

Då görs den förre Liverpool– och Borussia Dortmund-tränaren Jürgen Klopp, som idag är Head of Global Football för Red Bull-koncernen, aktuell för att ersätta honom enligt Foot Mercato.

Det har tidigare spekulerats om att Klopp har varit aktuell för den spanska giganten och han sägs även ha två klausuler i sitt nuvarande kontrakt som kan göra en transfer möjligt.

Utöver Klopp ska ”Los Blancos” även ha ögonen på den förre Chelsea-tränaren Enzo Maresca som fick sparken för någon vecka sedan. Vidare sägs Klopp, i det fall att han får jobbet i den spanska huvudstadsklubben, först ta över under sommaren – enligt sillyspecialisten Sacha Tavolieri.

Just nu basar Real Madrids andralagstränare Alvaro Arbeloa över A-laget.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt