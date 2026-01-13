Uppgifter: Jürgen Klopp åter aktuell för Real Madrid

Xabi Alonso har fått sparken från Real Madrid.

Då görs Jürgen Klopp aktuell för att ersätta honom – ännu en gång.

Det uppger Foot Mercato.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagskvällen, en dag efter finalförlusten i spanska supercupen mot Barcelona, kommunicerade Real Madrid att man väljer att sparka Xabi Alonso från huvudtränarpositionen.

Då görs den förre Liverpool– och Borussia Dortmund-tränaren Jürgen Klopp, som idag är Head of Global Football för Red Bull-koncernen, aktuell för att ersätta honom enligt Foot Mercato.

Det har tidigare spekulerats om att Klopp har varit aktuell för den spanska giganten och han sägs även ha två klausuler i sitt nuvarande kontrakt som kan göra en transfer möjligt.

Utöver Klopp ska ”Los Blancos” även ha ögonen på den förre Chelsea-tränaren Enzo Maresca som fick sparken för någon vecka sedan. Vidare sägs Klopp, i det fall att han får jobbet i den spanska huvudstadsklubben, först ta över under sommaren – enligt sillyspecialisten Sacha Tavolieri.

Just nu basar Real Madrids andralagstränare Alvaro Arbeloa över A-laget.