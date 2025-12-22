AVSLÖJAR: Aktuell för KFF – kan skriva på i veckan 

Anders Hellblom ser ut att kunna flytta till Småland i vinter.

FotbollDirekt kan avslöja att ytterbacken kan komma att skriva på för Kalmar FF denna vecka.

Foto: Bildbyrån

Anders Hellblom, 22, har varit en av ettans bästa försvarare ett tag och den gångna säsongen var han helt given i FC Stockholm, där det totalt blev åtta assist på 30 matcher för försvararen.

För ett par månader sedan kom Fotbolltransfers.com med uppgifter om allsvenskt intresse för honom, då nämndes bland annat Kalmar FF och Halmstads BK. FotbollDirekt kan nu avslöja att KFF-spåret börjar hetta till.

Enligt FD:s uppgifter ska Hellblom ha intresse från flera allsvenska klubbar, men Kalmar leder jakten.

Huruvida det blir en övergång till Smålandsklubben eller inte återstår att se, men enligt FD:s uppgifter är han i allra högsta grad aktuell för klubben och försvararen kan komma att skriva på för klubben i veckan om allt faller på plats.

Anders Hellbom har tidigare spelat för klubbar som Västerås SK och IFK Eskilstuna.