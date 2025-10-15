AVSLÖJAR: Bajen har satt stopp – trots stora pengar  

Victor Erikssons anseende har i år växt rejält.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt står det nu klart att ett stort bud har nobbats från en Serie A-klubb som även uppges hålla i sitt intresse inför januari.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har gjort ett år som är det bästa på över 20 år – och huvudrollerna har varit många. Flera har redan sålts men ett som är kvar och ett stort ansikte utåt är mittbacken Victor Eriksson, 25, som mycket väl kan vara allsvenskans bäste mittback.

I somras kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby gick ut hårt och värderade honom till 50 miljoner kronor, som motsvarar närmare rekord för mittbackar från Sverige. De dyraste övergångarna för en mittback från allsvenskan är Nathanael Adjei för 60 miljoner kronor, samt Marcus Danielson och Derek Cornelius på 50-miljonersnivån.

Nu förstärks hans betydelse ytterligare när det, enligt källor, visar sig att ”Bajens” ledning i det senaste fönstret har nobbat bud på i storleksordningen 35 miljoner kronor, detta i samförstånd med huvudpersonen. Budet uppges ha kommit från italienska Serie A och det ska även vara ett intresse som kvarstår inför januarifönstret.

Victor Eriksson jublar. Foto: Bildbyrån

Den strama hållningen om mittbacken underlättades av att Sebastian Tounetki och Jusef Erabi tillsammans skulle komma att dra in omkring 130 miljoner kronor, pengar som starkt skulle bidra till rekordintäkter för ”Bajen”. Aldrig i den allsvenska historien har en enskild klubb haft större transferintäkter under ett år.

När Eriksson skrev på förra sommaren så kom han som en direkt ersättare till Edvin Kurtulus och skrev på ett 4,5-årskontrakt (över 2028). Mittbacken har tidigare representerat klubbar som IFK Värnamo och Minnesota United.

Denna säsong har Victor Eriksson gjort 25 allsvenska matcher för Hammarby. Han är noterad för två mål och två assist.