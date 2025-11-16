Lokalmedia: Kim Hellberg tar över Swansea – lämnar Hammarby

Hammarby ser ut att tappa sin succétränare.

Enligt The Football League Paper väntas Kim Hellberg lämna för Swansea.

”Det är ingen information som nått mig”, skriver sportchefen Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby-tränaren Kim Hellberg, 37, har under en lång tid uppgets vara aktuell för engelska The Championship-klubben Swansea. Coachen har befunnit sig i London i veckan för att diskutera en eventuell övergång, och enligt uppgifter ska Hellberg även träffat flera engelska klubbar.

– Det är ingen hemlighet att han är i London. Han har hållit oss uppdaterade om allting, så allt är under kontroll där, sa Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg i podcasten Studio Allsvenskan i fredags.

Nu uppger lokalmedia att Kim Hellberg väntas bli Swanseas näste tränare. Enligt The Football League Paper är svensken så gott som klar för den walesiska klubben och väntas skriva på ett kontrakt inom kort efter positiva samtal med klubben.

Hellberg. Foto: Bildbyrån

”Det är ingen information som har nått mig överhuvudtaget”, skriver Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg i ett SMS till FotbollDirekt.

Enligt tidigare uppgifter från Expressen är Gais-tränaren Fredrik Holmberg och VSK:s Kalle Karlsson båda kandidater som ersättare om Hellberg lämnar Hammarby.

Både FotbollDirekt och engelsk media har tidigare kunnat rapportera att ”Bajen” har erbjudit tränaren ett nytt kontrakt.